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Президент РТ ответил казанцам, которые возмущены временными неудобствами в поликлиниках

Президент РТ ответил казанцам, которые возмущены временными неудобствами в поликлиниках
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Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ призвал чиновников проводить разъяснительную работу с населением по поводу неудобств, которые испытывают люди из-за капремонта поликлиник.

- Необходимо провести брифинг и объяснить людям, что это временные неудобства, пока не будут завершены строительные работы на объектах, озвучить примерные сроки ввода в эксплуатацию. Мы реализуем большую программу, - сказал президент РТ. - В течение двух лет будут капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием все поликлиники Татарстана. Это все делается для людей. Поэтому неприятно, когда такая благородная миссия вызывает негативную реакцию в обществе.

Как выяснилось, от населения поступает много жалоб на большие очереди в медучреждениях Казани. Это подтвердил и министр здравоохранения РТ Адель Вафин, однако обратил внимание, что стесненные условия являются временными, и обозначил их причину – на сегодняшний день задействовано меньше половины всех городских поликлиник.

Президент Татарстана выдвинул предложение увеличить часы работы медучреждений на период ремонтных работ.

Рамиль Бикмуллин, 14.10.2017, 12:13
Тэги: Медицина, Рустам Минниханов
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Комментарии

генадий Удолов14 октября 2017, 12:32
Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Герцог14 октября 2017, 12:51
Вот как раз кто болеет подойдёт программирование в программной среде aide."Также она подойдёт для директов и завучей которые могут блеснуть перед коллективом реальной заставкой(правдо выводимой пару кликами где есть допустим лицо любимого артиста,календарь и часы или пейзаж с пальмами и морем.Чтобы директорам школ стать(гениями-это просто-достаньте планшет или попросите у дочки.Планшет с андроидом. В плей маркете(треугольничек на экране) напишите(аиде на английском и скачайте. Там нажмите на Hello word и на кнопку дизайн.На дизайне нажмите на картинку там на опц@и и бакграунд и элсе добавить -он добавит часы и календарь и даже даст код-код можно фоаппаратом.И всё вы програмист-полный-а не прикладной ёелаю успеха -ваш гений
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Горожанка14 октября 2017, 13:01
Икрам и Герцог одно лицо?
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Герцог14 октября 2017, 13:05
В ответ на комментарий пользователя
Икрам и Герцог одно лицо?
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no Герцог народный программист для широких масс-обращайтесь с вопросами
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Герцог14 октября 2017, 13:08
В ответ на комментарий пользователя
Вот как раз кто болеет подойдёт программирование в программной среде aide."Также она подойдёт для директов и завучей которые могут блеснуть перед коллективом реальной заставкой(правдо выводимой пару кликами где есть допустим лицо любимого артиста,календарь и часы или пейзаж с пальмами и морем.Чтобы директорам школ стать(гениями-это просто-достаньте планшет или попросите у дочки.Планшет с андроидом. В плей маркете(треугольничек на экране) напишите(аиде на английском и скачайте. Там нажмите на Hello word и на кнопку дизайн.На дизайне нажмите на картинку там на опц@и и бакграунд и элсе добавить -он добавит часы и календарь и даже даст код-код можно фоаппаратом.И всё вы програмист-полный-а не прикладной ёелаю успеха -ваш гений
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Часы реально ходят правда часы надо отогнать на(час назад-там по мировому времени сделано-можно прямо поставить(планшет на стол и смотреть на часы-всё без обману-часы и календарь незастывшие-они идут как ассамбшиевыемой контент-то есть запрограммирован код часов в целом как функция неразделеннач на@части
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Горожанин14 октября 2017, 13:14
В ответ на комментарий пользователя
Часы реально ходят правда часы надо отогнать на(час назад-там по мировому времени сделано-можно прямо поставить(планшет на стол и смотреть на часы-всё без обману-часы и календарь незастывшие-они идут как ассамбшиевыемой контент-то есть запрограммирован код часов в целом как функция неразделеннач на@части
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Герцог, зачем Вы снова употребляли боярышник, у Вас же аллергия с отеком левого полушария головного мозга и метастазом на правую почку?
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