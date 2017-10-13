Президент РТ ответил казанцам, которые возмущены временными неудобствами в поликлиниках

Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ призвал чиновников проводить разъяснительную работу с населением по поводу неудобств, которые испытывают люди из-за капремонта поликлиник.

- Необходимо провести брифинг и объяснить людям, что это временные неудобства, пока не будут завершены строительные работы на объектах, озвучить примерные сроки ввода в эксплуатацию. Мы реализуем большую программу, - сказал президент РТ. - В течение двух лет будут капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием все поликлиники Татарстана. Это все делается для людей. Поэтому неприятно, когда такая благородная миссия вызывает негативную реакцию в обществе.

Как выяснилось, от населения поступает много жалоб на большие очереди в медучреждениях Казани. Это подтвердил и министр здравоохранения РТ Адель Вафин, однако обратил внимание, что стесненные условия являются временными, и обозначил их причину – на сегодняшний день задействовано меньше половины всех городских поликлиник.

Президент Татарстана выдвинул предложение увеличить часы работы медучреждений на период ремонтных работ.