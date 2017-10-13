Хоккейный клуб «Ак Барс» потерял в Ярославле своего лучшего бомбардира

Инцидент произошел во время матча чемпионата КХЛ, который проходил в Ярославле, где "барсы" встречались с "Локомотивом". Казанская команда потеряла своего главного снайпера, канадского форварда Джастина Азеведо.

Доктор "Ак Барса" Ильмир Хабибрахманов рассказал клубному сайту, что случилось.

- Джастина Азеведо с игры увезли в одну из ярославских клиник, - рассказал Хабибрахманов. - Было проведено обследование, в результате которого выявлено повреждение нижней конечности. Мы предполагаем, что Азеведо пропустит около восьми недель. Мы будем перепроверять данные, может быть, и быстрее восстановится.

Игра в Ярославле закончилась для казанцев проигрышем - 6:2.

Напомним, за 18 матчей Джастин Азеведо забросил 12 шайб и сделал шесть результативных передач.