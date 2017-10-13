Новый комплекс комбината «Здоровье» может иметь 8 этажей и обойдется в 1,2 миллиарда

Камиль Исхаков рассказал, что появится на месте снесенного здания

Бывший мэр Казани хочет построить конкурента "Лучано", пишет "Бизнес-Онлайн".

- Там будет "современнейший комбинат здоровья" — оздоровительный комплекс — конкурент соседнему Luciano, - заявил Камиль Исхаков. - Я хочу предоставить казанцам все лучшее, что есть в мире в этой области. Например, пользуется спросом корейская баня, в которую входишь, накрывшись кошмой, — настолько там высокая температура.

По словам бывшего мэра, проект здания уже частично готов, правда пока это лишь наброски. На месте снесенного здания хотят вписать "баньку" высотой в 25 метров — то есть гораздо выше, чем было. Вполне может получиться 7 - 8-этажная башня в центре города.

Настенная мозаика "Радуга", которая была в помещении большого бассейна, тоже будет восстановлена. Ее пришлось полностью разобрать: мозаика вмонтирована в штукатурку.

- Она мне очень нравилась, — признался Исхаков. – Мы пытались вырезать ее квадратами, но в конечном итоге все равно получалась груда стекол.

Возрождение банного комплекса обойдется в 1,2 млрд рублей.