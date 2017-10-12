Фарид Мухаметшин: «Мы не можем запретить изучать родной язык»

По его словам, такое уже было в советские годы

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заявил, что власти не могут запретить изучение родного языка в школе, передает "Татар Информ".

- Хотя все мы говорим, что наше многоцветие, многоязычие, родные языки, государственные языки — это наша культура, это образ жизни. От этого никуда не денешься. И мы не можем запретить изучать родной язык. Согласны? Как мы можем сказать: «Изучай родной язык тайно, в подвале, факультативно». В советские годы уже изучали так татарский язык, позабыли. Было и такое, — сказал он.

По его словам, в Татарстане школьники сдают ЕГЭ по русскому языку лучше, чем в других регионах страны.

- Татары, чуваши, мордва сдают ЕГЭ блестяще. Это абсолютно не мешает при этом еще и повышать конкурентоспособность, зная язык той территории, где живет ученик. Кому от этого плохо? — спросил политик учителей истории, права и обществознания, которые собрались сегодня в Государственном Совете РТ.

Ранее после второй проверки прокуратура Сармановского района Татарстана подтвердила факт принудительного изучения татарского языка в Петрозаводской школе района.

Масштабная проверка добровольности изучения татарского языка уже началась в школах республики. По ряду из них есть прокурорские предписания. Так, прокуратура Приволжского района Казани вынесла представление об устранении нарушений требований законодательства по вопросу изучения татарского языка в школе №150.

Кстати, 17 октября ожидается, что в Татарстан приедут представители из Генпрокуратуры.