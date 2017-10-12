Двадцать казанских рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на нефтетерминале

Инцидент случился в Кировской области, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии

В Кировской области в селе Лазарево 20 рабочих из казанской фирмы "Спецстройсервис" пострадали про обрушении строительных лесов на терминале "Транснефти", об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Происшествие случилось сегодняв 12:15.

- На резервуаре для горюче-смазочных материалов объемом 50 тысяч тонн, высотой до купола 24 метра, рабочими проводились работы по внутренней обработке стен. Во время осуществления работ произошло обрушение строительных лесов. По предварительным данным, пострадало 20 человек, с повреждениями различной степени тяжести они госпитализированы в Уржумскую центральную районную больницу, 1 доставлен санавиацией в Киров, - сообщили следователи.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Справка



"Транснефть-Прикамье" - одно из крупнейших дочерних структур ПАО "Транснефть". Обеспечивает работу более 6000 километров магистральных нефтепроводов, в том числе 267 км подводных переходов. В составе предприятия - пять районных нефтепроводных управлений с центрами в Казани, Альметьевске, Перми, Ижевске и Лениногорске, производственные объекты которых расположены на территории 11 субъектов Российской Федерации.