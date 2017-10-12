СМИ: К Новому году в России рекордно вырастут цены на красную икру

К Новому году розничные цены на красную икру побьют установленные ранее рекорды. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным Рыбного союза, цена на икру рыб лососёвых пород за полгода увеличилась более чем на 1 тыс. рублей и составила 3 тыс. рублей за килограмм.

Цены на икру кеты выросли на 13%, на икру горбуши — на 23%.

Издание отмечает, что рост цен может быть связан с политикой компаний-поставщиков, а также с инвестиционными издержками производителей.