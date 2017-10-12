Победительница шоу «Холостяк» Канануха вышла замуж во второй раз

Победительница третьего сезона шоу «Холостяк» на ТНТ 25-летняя Дарья Канануха и ее 23-летний избранник во второй раз сыграли свадьбу, но теперь уже в Доминикане. Видеоролик свадебного торжеств девушка опубликовала на своей странице в соцсети.

- Если меня спросят, ты вышла бы за него замуж еще раз? Я отвечу: миллион раз да!, - говорится в подписи к видеоролику.

Публикация от Дарья Канануха (@kananukha) Окт 12 2017 в 2:25 PDT

Напомним, Дарья Канануха вышла замуж за юриста Михаила Желаева, который сделал ей предложение в начале зимы. Первая свадебная церемония прошла в ресторане "Вода" под Казанью.

Как отмечает издание Wday.ru, на свадьбе не было знаменитостей кроме ведущего - Лени Махно. Кстати, среди подружек невесты можно было увидеть и бывших участниц "Холостяка" - Елена Майсурадзе, Алина Чусь и Алена Богатькова.

Два года назад Дарья Канануха стала победительницей шоу, Тимур Батрутдинов выбрал из 25 девушек именно ее. В финале Дарья боролась за сердце жениха с Галиной Ржаксенской, которая впоследствии тоже вышла замуж за бизнесмена.