В Татарстане перевернулся грузовик с поросятами

Накануне вечером возле стеллы на въезде в Альметьевск перевернулась фура Scania с поросятами с "Дмитрогорского мясокомбината", грузовик ехал со стороны Уфы в Казань. Об этом сообщили в МЧС.

Предварительно, водитель не справился с управлением и опрокинулся на обочину. В грузовике находилось 180 поросят, часть из них погибла, оставшиеся были перегружены в другой автомобиль и отправлены к месту назначения.

Водитель в ДТП не пострадал.