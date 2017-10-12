В Казани разыскивают мужчину с девушкой, избившего лежащего на остановке жителя Юдино

В Казани полиция объявила в розыск мужчину возрастом примерно в 35-50 лет, который сначала помог лежащему на остановке 35-летнему жителю Юдино, а после избил и ограбил его. Подозреваемый был вместе с девушкой, сообщили в пресс-службе МВД, преступление случилось в начале сентября.

- К потерпевшему, лежащему на остановке общественного транспорта, подходит мужчина. Неизвестный помогает потерпевшему подняться с земли, и уводит за торговый павильон цветочного магазина. Спустя пару минут злоумышленник уходит с места преступления с сумкой заявителя, - описали в полиции кадры видеозаписи с места происшествия.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Разбой"

Приметы подозреваемого: плотного телосложения, рост 170-175 см, на голове черная бейсболка.

Очевидцев и людей, знающего подозреваемого, просят обращаться по телефонам 294-50-21, 89178584873 и номерам 02, 052.