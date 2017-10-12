Казанскую швейную фабрику «Адонис» признали банкротом, в отношении должника открыто конкурсное производство. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Сумма исковых требований составила 84,3 млн рублей.

Отметим, что швейная фабрика специализируется на пошиве деловых костюмов для мужчин. Фабрика объявила о своем банкротстве еще в прошлом году из-за краха Татфондбанка.

Напомним, ранее сообщалось, что Арбитражный суд Татарстана начал процедуру банкротства обувной фабрики «Спартак». В отношении фабрики введена процедура наблюдения до 5 февраля.

Согласно картотеке дел, заявление о признании фабрики банкротом подало ООО «АСТ-Климат», которому предприятие должно 338,7 тыс рублей.