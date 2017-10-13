Пятилетние обещания: почему дома Щетинкина на Баумана остались в разрушенном состоянии?

ProKazan.ru разбирался, почему два архитектурных памятника на главной улице города все еще стоят в разрухе

На прошлой неделе Арбитражный суд Татарстана изъял два дома-памятника на улице Баумана у ООО «Дом на Проломной». «Дом В. И. Щетинкина, начало ХIХ в., построен в 1856—1857 гг.» и «Дом В. И. Щетинкина, 1841−1844 г.г.» должны будут выставлять на торги.

Этот дом в конце улицы Баумана замечал каждый казанец и турист. Это уже не столько дом, сколько одна стена, выходящая на пешеходную часть улицы. И у казанцев, и у гостей города всегда возникал вопрос: почему на главной улице города исторический памятник находится в аварийном состоянии?

Кто такой “Дом на Проломной”?

ООО “Дом на Проломной” - компания, которой в 2012 году были переданы два дома на Баумана для проведения реставрационных работ. Зарегистрирована она в сентябре 2009-го года. 51% акций принадлежит сербскому бизнесмену Видану Михайиловичу, 48% из них - МУП по хозобслуживанию при исполкоме Казани. Оставшийся процент - директору компании Лилии Давлетшиной. Основным видом деятельности компании является "строительство жилых и нежилых зданий".

На деле же финансовая отчетность компании завершается 2015-м годом. Если верить порталу проверки контрагентов в РФ, компания работала в убыток еще в 2013-м году. В 2014-го и вовсе не предоставляла отчетность. Связаться с учредителями или представителями компании так и не удалось - нет ни одного действующего телефона организации.

Ожидание/реальность

Основной совладелец - Видан Михайивович лично заверял мэра города Ильсура Метшина о том, что оба дома по Баумана будут реконструированы, а утраченные их части восстановлены. "Фасады памятников будут восстановлены в полной мере", - отметил он. Однако следующее упоминание его в прессе было скандальным: в том же 2012-м году мужчина экстренно улетал из Казани в Москву и умудрился проникнуть на борт самолета без досмотра.

Тем временем дома должны были быть отремонтированы к Универсиаде, в них планировалось открыть ресторан. Руины завесили сеткой, создавая впечатление скорого проведения строительных работ. Однако время шло и состояние домов лишь ухудшалось. В 2015-м году строительная компания “Рекон” отсудила у “Дома на Проломной” более 1 млн 100 тысяч рублей за не оплату заказанного проекта.

Штрафы за игнорирование

За пять лет компания так и не предоставила проект реконструкции. Заместитель министра культуры РТ Светлана Персова прокомментировала, что ведомство не раз пыталось заставить собственника выполнить обещание. Дважды выписывались штрафы и предписания, назначались административные наказания, однако «Дом на Проломной» меры не принимал. В итоге в апреле 2017-го года Министерство культуры РТ подало иск против собственника здания. За бездействие в мае этого года “Дом на Проломной” был оштрафован на 1 млн. рублей.

Что дальше?

После пяти лет ожидания дома должны быть выставлены на торги. Что в них будет располагаться, пока никто не знает, новый собственник после реконструкции может распорядиться ими по своему усмотрению, с условием, что памятник будет восстановлен в полном объеме.