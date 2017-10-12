В Татарстане на портале госуслуг разрешили оплачивать пошлину за заявление в суд

В Татарстане Министерством юстиции РТ совместно с Министерством информатизации и связи был разработан сервис, позволяющий оплачивать пошлину за подачу заявление в суд через портал госуслуг, об этом сообщил представитель министерства.

- Был разработан и внедрен сервис оплаты государственной пошлины в электронном виде по делам, рассматриваемым мировыми судьями республики. Сервис функционирует на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан с декабря 2016 года, позволяет быстро и без комиссии оплачивать государственную пошлину, - говорится в сообщении.