Президент Татарстана: «Занимаюсь спортом, чтобы отвлечься от проблем на работе»

Президент Татарстана Рустам Минниханов, чтобы отвлечься от проблем на работе, занимается спортом. Об этом он сказал на встрече с первокурсниками Иннополиса, отвечая на вопрос студента из Индии.

- В неделю два-три раза занимаюсь фитнесом. Каждый день плаваю полчаса, еще играем в хоккей. Надо переключаться на другие задачи, чтобы немного отвлечься от работы, - цитирует kazanfirst слова президента.

Минниханов также добавил, что самая большая его страсть — технические виды спорта: автомобили, вертолеты, мотоциклы.