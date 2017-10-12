В Казани во время Кубка конфедераций иностранцы свыше 90 раз позвонили по «112»

В Казани во время Кубка конфедераций на единый экстренный номер «112» поступило свыше 90 звонков от иностранных туристов. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил заместитель министра по делам гражданской обороны и ЧС РТ Олег Степущенко.

От иностранных граждан были обращения, связанные, прежде всего, с оказанием медицинской помощи. Были и звонки от иностранцев, потерявших свои документы или заблудившихся в городе.

Операторы, принимающие экстренные звонки, владеют тремя базовыми языками – русским, татарским и английским.

- Когда проходят какие-то спортивные международные мероприятия, набор языков мы увеличиваем: всегда добавляем немецкий, французский, испанский, китайский. Кубок конфедераций показал, что количество звонков на иностранных языках в период международных мероприятий значительно вырастает. За короткий период мы получили 94 сообщения на иностранных языках – это помимо русского, татарского и английского, – заявил замминистра.

Для удобства иностранных граждан в Татарстане был введен вызов экстренных служб по короткому номеру 911, который равнозначен привычному 112.