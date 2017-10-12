Наверх
В Татарстане после реконструкции открыли участок трассы М-7
08:22, сегодня8
В России в 3 раза выросло число бракованных сигарет
10:56, сегодня4
В Челнах авто врезалось в бордюр и пролетело несколько метров над дорогой: появилось видео
10:49, сегодня8
На улице Декабристов в Казани автобус насмерть сбил женщину
10:28, сегодня7
Россию ждет крупнейшая "Черная Пятница"
В Казани будут судить организатора митинга в поддержку Алексея Навального
10:09, сегодня13
Реклама
В Казани родители назвали своих детей Севда, Расуль и Лея
09:48, сегодня2
Правительство Татарстана увеличило гранты на сохранение языков
09:19, сегодня4
На выходных в Казани откроется гастрономический фестиваль (16+)
К строительству ВСМ "Москва-Казань" могут привлечь студенческие трудовые отряды РТ
08:53, сегодня13
Сегодня «Ак Барс» сыграет в Ярославле с «Локомотивом»
08:07, сегодня
Сегодня в Казани ожидается +12 градусов
06:14, сегодня1
"Физрук"(16+) спасает театр: премьера на ТНТ 9 октября, в 20.00
В Татарстане время ожидания ответа службы «112» сократилось до 6 секунд‍
20:29, 12.10.20177
ТНВ разрешили строительство медиакомплекса на берегу Казанки‍
19:07, 12.10.201728
В Казани во время "волн минирований" в службу "112" поступило свыше 100 звонков
17:55, 12.10.2017
Зеленодольцу, который полгода живет в машине, суд постановил вернуть квартиру
17:36, 12.10.201744
В Татарстане при звонке по «112» начали определять координаты у клиентов семи операторов
17:35, 12.10.2017
В Татарстане сожгли 12 килограммов французского и голландского "санкционного" сыра
17:10, 12.10.201741
В Казани во время Кубка конфедераций иностранцы свыше 90 раз позвонили по "112"
17:09, 12.10.20171
Казанским чиновникам запретили покупать автомобили дороже 2 млн рублей
16:55, 12.10.201748
У Центра семьи «Казан» снесут бочки по продаже кваса и торговый киоск
16:39, 12.10.201716
Что директор газеты «Город» Елена Урматская делала в доме великана?
16:16, 12.10.2017
Где в Казани лучше сделать необычную осеннюю фотосессию
16:11, 12.10.20176
Noize MC рассказал, как около гостиницы в центре Казани мочился на проезжающие авто
16:06, 12.10.201752
Завтра в Казани воздух прогреется до +12 градусов
15:59, 12.10.2017
Глава Зеленодольского района предложил ввести смертную казнь за парковку на «зеленой зоне»
15:30, 12.10.201770
На улице Большая Крыловка столкнулись 3 кроссовера: виновный водитель сбежал
15:25, 12.10.20178
Подробности ДТП в РТ, в котором погиб 3-месячный ребенок: он не был пристегнут
15:00, 12.10.20177
В Татарстане в этом году в спецслужбы свыше 100 раз сообщили о "межнациональных" драках
14:26, 12.10.201711
В Татарстане построят завод по выращиванию мальков осетровых рыб
14:15, 12.10.20177
В Казани осудили четырех мужчин, которые до смерти забили человека гвоздодером
13:45, 12.10.201720
Опрос: до конца года курс рубля останется на уровне 58 рублей за 1 доллар
13:17, 12.10.20176
До конца года студентам КФУ повысят стипендии в два раза‍
12:45, 12.10.201713
Глава Центробанка показала банкноты в 200 и 2000 рублей и назвала сроки их появления
12:26, 12.10.201712
В Казани могут закрыть контактные зоопарки. Что будет с животными?
12:15, 12.10.201725
В центре Казани иномарка на трамвайных путях опрокинулась на крышу
12:00, 12.10.201719
Власти Казани пообещали, что отремонтируют ДК железнодорожников в Юдино
11:25, 12.10.20175
В казанском поселке «Юдино» поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку
10:52, 12.10.201710
Татарстану в ближайшие 3 года не будут выделять дотации из бюджета России
10:36, 12.10.201746
В Зеленодольске на молкомбинате разобрали стену для установки новых танков
10:01, 12.10.201710
СМИ: ГИБДД снова получит право останавливать авто для проверки документов вне постов
09:31, 12.10.201720
В Татарстане в ДТП с грузовиком-овощевозом погиб 3-месячный ребенок
08:58, 12.10.20177
Центробанк представит новые банкноты в 200 и 2000 рублей
08:34, 12.10.201714
Появилось видео смертельного ДТП под Заинском легкового авто с двумя грузовиками
08:11, 12.10.201714
Сегодня в Казани будет без осадков и +11 градусов
06:12, 12.10.2017
Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Ак Барс»
22:29, 11.10.20173
В Татарстане легковое авто завалило трубами в смертельном ДТП с грузовиками
19:15, 11.10.201726
В Татарстане в 2018 году увеличат расходы на здравоохранение‍
17:56, 11.10.201715
Казанец в шоу "Удивительные люди": "Мне сказали нарисовать 5-километровую панораму Москвы"
17:48, 11.10.20178
Роберта Мусина оставили в СИЗО до 16 декабря
17:26, 11.10.201721
Имущество рухнувшего «ИнтехБанка» оценили в 341 млн рублей
16:53, 11.10.20177
Одноразовый ремонт и непристойности на стенах: ProKazan оценил страшные подземные переходы
16:53, 11.10.201742
Появилось видео допроса гендиректора МУП "Ритуал" в Казани, пойманного на крупной взятке
16:48, 11.10.201714
В Татарстане решили не прививать домашний скот от ящура, несмотря на вспышку в Башкирии
16:17, 11.10.20173
Завтра в Казани воздух прогреется до +11 градусов
16:05, 11.10.2017
СК: по делу Татфондбанка допросили экс-премьер-министра РТ Ильдара Халикова
15:47, 11.10.201734
Дедушка и ребенок, которых спасли из горящей квартиры в Казани, погибли
15:39, 11.10.201715
В одной из школ РТ прокуратура подтвердила факт принудительного изучения татарского языка
14:55, 11.10.201791
Львенка, которого сфотографировали в авто на улице Аделя Кутуя, привезла модель с Украины
14:47, 11.10.201727
Бизнесмены РТ пожаловались на частые проверки и отсутствие поддержки со стороны властей
14:03, 11.10.201732
В Казани гендиректора МУП «Ритуал» поймали на крупной взятке
13:59, 11.10.201736
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В России в 3 раза выросло число бракованных сигарет

В России в 3 раза выросло число бракованных сигарет
16+
Фото: архив ProKazan

Роспотребнадзор забраковал 40,9% табачных изделий за первое полугодие 2017 года. Это почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. Эти данные были опубликованы в докладе Росстата "Социально-экономическое положение в России", сообщают "Известия".

Основная масса бракованных сигарет изготовлена не в России и является фальсификацией. Теневой рынок табачных изделий в 2017 году увеличился почти в пять раз, цены на такую продукцию в соседних странах ниже из-за существенного различия табачных акцизов в странах Евразийского экономического союза. Выявить их очень просто: на подобных пачках отсутствует предупреждение на русском языке – "Курение убивает".

Роспотребнадзор назвал основные выявленные нарушения: несоблюдение технических регламентов маркировки и самой табачной продукции. Например, на пачках не указывали производителя товара, год изготовления, отсутствовали предупредительные надписи (о вреде курения, об уровне содержания смол), не было максимальной цены, либо продукция поступала на рынок без сопроводительных документов, подтверждающих её качество и безопасность.

Н. Вильданов, 13.10.2017, 10:56
Тэги: Здоровье
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин13 октября 2017, 11:04
Бросаем курить всей страной!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 октября 2017, 11:09
Куренье зло, не курю 2 года в год на те деньги которые уходили на куренье трачу на отдых https://
1
1
Согласны с автором?
Горожанин13 октября 2017, 11:09
Переходим на ,,Беломор- канал,, он опять возрожден , видимо, для любителей Сталина и его любимого детища- ГУЛАГа.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 октября 2017, 11:24
Тоже 4 года не курю.
0
0
Согласны с автором?
Иван Рудков13 октября 2017, 11:30
Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru