В России в 3 раза выросло число бракованных сигарет

Роспотребнадзор забраковал 40,9% табачных изделий за первое полугодие 2017 года. Это почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. Эти данные были опубликованы в докладе Росстата "Социально-экономическое положение в России", сообщают "Известия".

Основная масса бракованных сигарет изготовлена не в России и является фальсификацией. Теневой рынок табачных изделий в 2017 году увеличился почти в пять раз, цены на такую продукцию в соседних странах ниже из-за существенного различия табачных акцизов в странах Евразийского экономического союза. Выявить их очень просто: на подобных пачках отсутствует предупреждение на русском языке – "Курение убивает".

Роспотребнадзор назвал основные выявленные нарушения: несоблюдение технических регламентов маркировки и самой табачной продукции. Например, на пачках не указывали производителя товара, год изготовления, отсутствовали предупредительные надписи (о вреде курения, об уровне содержания смол), не было максимальной цены, либо продукция поступала на рынок без сопроводительных документов, подтверждающих её качество и безопасность.