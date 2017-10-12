К строительству ВСМ «Москва-Казань» могут привлечь студенческие трудовые отряды РТ

Студенческие трудовые отряды Татарстана станут партнерами в строительстве высокоскоростной магистрали «Москва-Казань». Об этом сообщил заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин, передает пресс-служба ведомства.

- В 2018 году планируется начать строительство высокоскоростной магистрали Москва – Казань. Уверен, что строительные отряды Татарстана станут надежным партнером при реализации этого грандиозного проекта, - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане осужденных к обязательным, исправительным и принудительным работам могут привлечь к строительству ВСМ Москва — Казань. Но позже в УФСИН по РТ опровергли эту информацию.

Ранее ProKazan.ru писал о том, что в Казани одобрили строительство проекта ВСМ Москва-Казань, пролегающий через озеро Лебяжье.

Предполагается, что строительство участка ВСМ Москва-Казань составит 4 года. Проектирование высокоскоростной магистрали Москва-Казань планировалось завершить в июне текущего года. Длина ВСМ Москва – Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних четырнадцати.