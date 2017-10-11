В Татарстане время ожидания ответа службы «112» сократилось до 6 секунд‍

Среднее время ожидания ответа службы «112» в Татарстане сократилось до 6-7 минут. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил заместитель министра по делам гражданской обороны и ЧС РТ Олег Степущенко.

В Татарстане система 112 работает на основе двух центров обработки вызовов – в Казани и Набережных Челнах, которые являются логически едиными, но территориально разнесенными.

- Нагрузка на оба центра распределяется равномерно. При этом каждый из них может взять на себя полную нагрузку – в случае выхода из строя второго. Прием вызовов по единому номеру “112” со всей территории республики от абонентов сотовой и стационарной связи осуществляется в круглосуточном режиме, – отметил Олег Степущенко.

На сегодняшний день дежурная смена в составе 16-17 операторов ежесуточно принимает и обрабатывает в среднем 5500 вызовов. Пиковая нагрузка приходится ближе к вечер – после 16 до 22 часов.

- Мы сократили время ожидания до 6 – 7 секунд, но это время ожидания в очереди, а есть еще где-то 5 ¬– 7 секунд уходит на то, чтобы набрать номер, чтобы оператор соединил вас по базовым станциям с сотрудником службы “112”, – подчеркнул замминистра.