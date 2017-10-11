ТНВ разрешили строительство медиакомплекса на берегу Казанки‍

Сегодня на очередном заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительства в исторической части Казани президент РТ Рустам Минниханов одобрил строительство медиакомплекса ТНВ на улице Шоссейной. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По данным "Реального времени", медиацентр построят на участке в 46 568 кв. м, причем 27% от этой площади будет занимать зеленая зона с парком для прогулок и массовых мероприятий. Он будет соединяться с лестницей, по которой можно пройти к стилобату здания, по совместительству являющемуся общественным пространством с возможностью организации открытой студии с видом на Казанский кремль.

Само здание будет иметь 13 рабочих этажей и подземный гараж. В здании разместятся 9 больших телевизионных производящих студий, в числе которых одна большая студия для съемок сериалов, отдельная 500-метровая новостная студия и отдельная студия для детского канала. Многие рабочие площади — с панорамными окнами, выходящими на Казанку.

На территории комплекса планируется стоянка на 145 машиномест, из которых 125 мест предназначены для посетителей и 20 мест для персонала (в дополнение к 130 местам внутри здания).

Отметим, о строительстве нового медиацентра говорится на протяжении последних нескольких лет. В 2014 году на его строительство собирались потратить 3,6 миллиарда рублей.