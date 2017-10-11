В Татарстане сожгли 12 килограммов французского и голландского «санкционного» сыра

В Татарстане были сожжены в печи примерно 12 килограммов сыра, запрещенного к ввозу в Россию, продукция была найдена на продовольственных рынках Казани и Набережных Челнов. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по РТ.

В Казани было обнаружено 2 кг сыра французского происхождения, в Челнах было обнаружено чуть более 1 кг сыра голландского происхождения, более 5 - германского, а также 3 кг французского и 0,75 кг сыра финского происхождения.

Вся продукция была уничтожена.

Напомним, что указ о начале уничтожения санкционных продуктов был подписан в конце июля 2015 года президентом РФ Владимиром Путиным. Утилизации подлежит только запрещенная к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер продукция. Данная мера не действует, если товары ввозятся в Россию гражданами для личного пользования.