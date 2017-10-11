Что директор газеты «Город» Елена Урматская делала в доме великана?

Кто-то, вспомнив сказку, сразу выскажет предположение – пыталась похитить сокровища. На самом деле нет. «Дом Великана» – это один из проектов компании Big Funny, в каждом из которых можно весело провести время всей семьей. Самое интересное, что при помощи газеты это можно сделать еще и бесплатно.

Вот уже полгода в «Городе» проводится традиционный конкурс-квест «Город Ищет». Суть проста: редакция находит в Казани интересное место, фотографируется там, а задача читателей – узнать место, сделать там селфи и отправить фото на WhatsApp редакции. Если вы успеваете сделать это первым, то получаете ценный приз.

Все эти призы отбираются исходя из личного опыта сотрудников газеты. Это и послужило главной причиной, почему директор газеты «Город» Елена Урматская лично посетила «Дом Великана» – чтобы убедиться в том, что приз, который мы хотим разыграть, действительно крутой.

За полгода в конкурсе приняли участие более 500 человек, среди которых были определены 30 победителей. За время существования квеста «Город» уже разыграл:

годовой абонемент в сеть фитнес-клубов «Maximus»;

сертификаты на недельный запас пиццы и лапши WOK;

билеты в аквапарк «Ривьера» на семью;

сертификаты на посещение отличного банно-ресторанного комплекса «Деревенька»;

сертификат на полноценный вечер с друзьями в караоке-баре;

сертификат на семейный ужин в ресторане и многое другое.

Но самое интересное ждет читателей газеты впереди. В одном из ближайших номеров «Город» разыграет сертификат на крупную сумму в одну из известнейших ювелирных сетей Казани. Подробности вы узнаете в одном из ближайших номеров газеты, которая каждую субботу ждет вас в почтовом ящике.