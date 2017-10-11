Глава Зеленодольского района предложил ввести смертную казнь за парковку на «зеленой зоне»

Глава Зеленодольского района Александр Тыгин предложил ввести смертную казнь за парковку на газонах. Об этом он заявил в ходе внеочередной сессии Зеленодольского горсовета, увидев фотографию припаркованного авто на газоне, которую показал глава Исполкома района.

- Можно уголовную статью ввести за вандализм? Как только вижу такую фотографию, сразу появляется желание ввести смертную казнь, - сказал Тыгин. - Создаем инфраструктуру, а в результате что имеем.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что штрафы за парковку на «зеленой зоне» незаконны. Такое решение вынес Верховный суд Республики Татарстан. Отметим, что решение Верховного суда РТ заключается не в том, чтобы разрешить парковку на «зеленой зоне», а в том, что такие нарушения должна фиксировать полиция. Если участковый выявил нарушение, то он должен сфотографировать это, составить протокол, а потом штрафовать.

Справка



Согласно документации за «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами» физлицам грозит штраф от 2 до 3,5 тыс. рублей, должностным лицам — от 15 до 300 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 200 до 500 тысяч рублей. За повторное же нарушение в течение года размер штрафа компаниям вырастает до 1 млн рублей. Указанные суммы определены Казгордумой на основе Кодекса РТ об административных правонарушениях и содержатся в статье 3.6.