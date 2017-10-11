В Татарстане в этом году в спецслужбы свыше 100 раз сообщили о «межнациональных» драках

В Татарстане в экстренную службу "112" в этом году сообщили о 125 случаях конфликтов на межнациональной или религиозной почве, при этом в 2016 году поступило 139 таких сообщений, об этом сегодня сообщил замминистра по делам ГО и ЧС Татарстана Олег Степушенко.

- Решение о создании службы для сообщений о случаях конфликтов на межнациональной или религиозной почве было принято в 2013 году президентом России на совещании. В Татарстане было принято решение создать эту службу на основе "112". Наши сотрудники прошли дополнительное обучение по этим вопросам и пока нас хвалят, - рассказал заместитель министра.

По его словам, более 90 процентов сообщения подобного типа - криминального характера, к примеру, человек одной национальности (азербайджанец) на повышенных тонах обращался к другим людям, очевидец позвонил по "112", мы приняли, на место выехали соответствующие службы.

Также в этом году поступило порядка 10 обращений от татарстанцев, сообщивших "террористических проявлениях" со стороны жителей Сирии и Украины. Данные сообщения не подтвердились.