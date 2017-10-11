В 2018 году в Татарстане построят завод по выращиванию мальков осетровых рыб мощностью до 4 млн штук. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

- Основной задачей будет воспроизводство стерляди в акватории Камы и Волги, что через определенное время должно дать дополнительные возможности как для промышленных рыбаков, так и для рыбаков-любителей, - отметил он, передают «РИА Нововсти».

Стоимость проекта составит 750 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в республике построят завод по производству лосося мощностью 3 тыс тонн в год. Соответствующее соглашение подписали норвежская компания Nores Watertech и технопарк «Идея». Отмечается, что строительство завода начнется в ближайшее время, а осенью следующего года в проекте будут задействованы и другие предприятия Норвегии.