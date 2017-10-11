До конца года студентам КФУ повысят стипендии в два раза‍

В КФУ магистрантам и бакалаврам, начиная со второго курса, повысят стипендии в два раза — до 3,4 тыс. рублей, это произойдет до конца года. Об этом заявила проректор по финансовой деятельности КФУ Райса Муллакаева на заседании Ученого совета КФУ, сообщает пресс-служба университета.

Минимальный размер стипендий в России должен составлять 1,7 тыс. рублей, в КФУ решили увеличить их вдвое.

Кроме того, поднимут и аспирантские стипендии, слушатели программ аспирантуры технических и естественных направлений будут в течение всего учебного года получать по 7500 рублей вместо 7120 рублей, а аспиранты гуманитарных специальностей - 3500 рублей вместо 2921. Увеличенную стипендию аспиранты получат уже в октябре.

Кроме того, КФУ готов предоставить аспирантам дополнительное материальное поощрение, размер средней выплаты вместе с прибавкой может составить 4 тыс. рублей.