Власти Казани пообещали, что отремонтируют ДК железнодорожников в Юдино

Власти Казани пообещали, что отремонтируют дворец культуры железнодорожников в Юдино. Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, данный объект станет одной из площадок празднования 100-летия поселка, передает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что в самом здании в последний раз капитальный ремонт проводился в 1996 году.

- Наша цель – к празднованию 100-летия развить инфраструктуру для удобства жителей микрорайона. Основные задачи – ремонт социальных объектов, проведение в порядок мест общественного пользования, дорог и жилого фонда, - сообщил глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

В свою очередь мэр Казани добавил, что ДК не планируют закрывать.

- Мы провели большую работу, «отвоевали» ДК. Сейчас есть договоренность между Президентом РТ и президентом «РЖД» Олегом Белозеровым, что дворец культуры перейдет в нашу собственность. О закрытии речь вообще не идет, это точно. Мы приехали посмотреть, какие ремонтные работы сможем сделать, - подчеркнул он.

Кстати, в казанском поселке Юдино проживает около 20 тысяч человек, около половины из них – работают на железной дороге.