Центробанк представит новые банкноты в 200 и 2000 рублей

Последний раз Банк России запускал новые номиналы в 2009-м, когда появилась 10-рублевая монета

Сегодня, 12 октября, Центральный банк России представит новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, пишут «Известия».

Председатель банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Ткачук расскажут об особенностях защиты новых купюр.

Напомним, на банкноте номиналом 2000 рублей будут изображены символы Дальнего Востока — космодром Восточный и мост на остров Русский, а на купюре 200 рублей будут изображены символы Севастополя - Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.

В начале октября были подведены итоги конкурса на выбор символа новых банкнот, по итогам которого Казань заняла лишь третье место.

Последний раз Банк России запускал новые номиналы в 2009-м, когда появилась 10-рублевая монета. В 2006 году была запущена купюра в 5000 рублей, а в 2001-м — в 1000 рублей.