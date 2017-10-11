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В Казани могут закрыть контактные зоопарки. Что будет с животными?

В Казани могут закрыть контактные зоопарки. Что будет с животными?
16+
Фото: Виктория Абдуллина
ProKazan отправился в один из контактных зоопарков Казани, чтобы узнать о возможной судьбе животных

Государственная Дума готовится рассмотреть законопроект о гуманном отношении к животным. По словам главы комитета Госдумы по экологии Ольги Тимофеевой, закон будет предусматривать запрет контактных зоопарков и передвижных дельфинариев.

Корреспондент ProKazan.ru отправился в один из контактных зоопарков Казани и пообщался с его работниками и посетителями.

Гульнара Давлетшина, администратор контактного зоопарка, ответила на наши вопросы. 

Каково ваше отношение к законопроекту? 

– Я считаю, что готовящийся закон не совсем правильный. Нужно закрывать только те зоопарки, в которых не умеют обращаться с животными. В нашем зоопарке есть несколько смотрителей, они обучены, внимательно следят за животными и за гостями. К каждому животному у нас особый подход. Мы всех их любим как своих. Вы бы дали в обиду свою кошку или собаку? Думаю, нет, вот и наших животных мы бережем. Они регулярно проходят осмотр у ветеринара.

Что делать с недобросовестными контактными зоопарками? 

– Безусловно, есть зоопарки, где с животными обращаются плохо. Но ведь можно ужесточить контроль: чаще проводить проверки и направлять тайного покупателя. Не сложно отличить места, где делают дело с любовью и знанием, а где только ради денег и прибыли.

Зачем нужны контактные зоопарки? 

– Наши основные гости – это семьи с детьми. Здесь дети учатся, как правильно обращаться с животными. Смотрители могут подробно рассказать о каждом животным: где оно обитает, чем питается, какой у него образ жизни, привычки, характер. 

Животным вреден частый контакт с людьми? 

– Многие считают, что животные не любят, когда их трогают люди. Я не согласна с этим, у нас многие животные начинают скучать без общения. Например, наша обезьянка Лавруша очень любит, когда к ней приходят, она с удовольствием идет на руки и играет.

Что будет с животными, если закон примут? 

– Мы пока не думали о том, куда будем отправлять животных. Но могу заверить, что абсолютно для каждого мы подыщем новый дом. Даже если нам придется животных отдавать в зоопарки за границу, мы сделаем это. Так как наш главный принцип: мы в ответе за тех, кого приручили.

Также мы узнали мнение о возможном запрете контактных зоопарков у родителей, зоозащитников и чиновников. 

Алина Сидельникова, мама двоих детей, гость контактного зоопарка:

«Я против такого закона. Мы пришли сюда с детьми, чтобы они увидели, какие разные виды животных бывают. Где еще можно так почувствовать и понять природу? Здесь совсем другая атмосфера, не как в обычных зоопарках, где все в клетках. Не думаю, что животные здесь страдают, о них заботятся, они чувствуют контакт с людьми. Тем более, опасных животных или тех, кому это не нравится, здесь не разрешают трогать».

Майя Кренгель, зоозащитница, заместитель председателя ТРМБОО «Зоозабота»:

«Как человек и как мама я «за» контактные зоопарки. Это положительные эмоции для детей. Но, как зоозащитник, я знакома с обратной стороной этого бизнеса. Для недобросовестных хозяев деньги становятся главной целью. Зачастую им не выгодно лечить животных, проще избавиться и купить новых. Конечно, полный запрет контактных зоопарков может быть крайней мерой. Золотая середина — это строгий контроль и отчетность. Но я понимаю, что в реальности осуществить это очень сложно».

Ринат Чиспияков, начальник отдела лицензирования, государственного учета, кадастра и регулирования использования объектов животного мира Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам:

«Главная проблема контактных зоопарков в том, что действующее законодательство не предусматривает порядка содержания животных в них. Сейчас любой человек может получить разрешение на содержание дикий животных даже у себя дома. Контроль и проверки практически невозможны, так как многие понятия и нормы в «Законе о животном мире» размыты.
Что будет с животными, если примут решение о закрытии всех контактных зоопарков, я сказать не могу, так как они являются частной собственностью. Скорее всего, их дальнейшую их судьбу будут решать владельцы или суд».

Виктория Абдуллина, 12.10.2017, 12:15
Тэги: Зоопарк, Животные
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Комментарии

Горожанин12 октября 2017, 12:36
Даже если их осматривает ветеринар каждые полчаса, для них это огромный стресс, толпы народу, нет свкжего воздуха, все трогают грязными руками и с них же и кормят. Зоопарк или традиционный с вольерами, природой и т.п, или разогнать нафиг.
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Горожанин12 октября 2017, 12:37
Были года 2 назад в контактном зоопарке в кольце. Это полный *****. Животные отрешенные и забитые, к птицам залезла 13 летняя лошадь и начала их ловить, родители в умелении. Сделал им замечание, они в ответ а что-такова? Одна птица ударилась в головой об стену, и у нее что-то повредилось, башка осталось в неестественном положении . Больше ни ногой в эти зоопарки, тьфу как вспомню.
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инна12 октября 2017, 12:38
Всё это хорошо с виду. но видя как тискает ребенок бедную зверушку, типа кота дома, представьте на сколько их хватает в таких вот контактниках и как они мрут, а им тут же находят замену. Дикий зверь ДОЛЖЕН находиться в естественной среде обитания, а не в таких идеальных условиях, но будучи задушенными милыми детишками! К тому же многие звери имеют паразитов и сколько их не выводи .Они не выведутся, тому способствует температура их тела и постоянное слизывание верхних шерстяных покровов. Это вам ЛЮБОЙ ветеринар скажет. Кошки и собаки уживаются с людьми уже тысячелетиями и у большинства людей уже имеется иммунитет на таких паразитов, типа токсоплазмоза, или цитомегаловируса. Если посмотреть с гуманной точки зрения, хищные и неприрученные дикие животные никогда не смогут ужиться с человеком-ЭТО ЗАЛОЖЕНО ЭВОЛЮЦИЕЙ!!! Поэтому считаю, что только животные не имеющие возможности выжить в дикой среде только могут в зоопарках оставаться. Другие же здоровые и способные к размножению, должны находиться там , где их место!!!!!!!!!!!!! Тем самым не подвергая другие виды заболеваниям, в том числе человека!
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Горожанин12 октября 2017, 12:39
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Горожанин12 октября 2017, 12:39
В ответ на комментарий пользователя
Даже если их осматривает ветеринар каждые полчаса, для них это огромный стресс, толпы народу, нет свкжего воздуха, все трогают грязными руками и с них же и кормят. Зоопарк или традиционный с вольерами, природой и т.п, или разогнать нафиг.
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Ага, особенно дети и девушки.
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