В Казани могут закрыть контактные зоопарки. Что будет с животными?

ProKazan отправился в один из контактных зоопарков Казани, чтобы узнать о возможной судьбе животных

Государственная Дума готовится рассмотреть законопроект о гуманном отношении к животным. По словам главы комитета Госдумы по экологии Ольги Тимофеевой, закон будет предусматривать запрет контактных зоопарков и передвижных дельфинариев.

Корреспондент ProKazan.ru отправился в один из контактных зоопарков Казани и пообщался с его работниками и посетителями.

Гульнара Давлетшина, администратор контактного зоопарка, ответила на наши вопросы.

Каково ваше отношение к законопроекту?

– Я считаю, что готовящийся закон не совсем правильный. Нужно закрывать только те зоопарки, в которых не умеют обращаться с животными. В нашем зоопарке есть несколько смотрителей, они обучены, внимательно следят за животными и за гостями. К каждому животному у нас особый подход. Мы всех их любим как своих. Вы бы дали в обиду свою кошку или собаку? Думаю, нет, вот и наших животных мы бережем. Они регулярно проходят осмотр у ветеринара.

Что делать с недобросовестными контактными зоопарками?

– Безусловно, есть зоопарки, где с животными обращаются плохо. Но ведь можно ужесточить контроль: чаще проводить проверки и направлять тайного покупателя. Не сложно отличить места, где делают дело с любовью и знанием, а где только ради денег и прибыли.

Зачем нужны контактные зоопарки?

– Наши основные гости – это семьи с детьми. Здесь дети учатся, как правильно обращаться с животными. Смотрители могут подробно рассказать о каждом животным: где оно обитает, чем питается, какой у него образ жизни, привычки, характер.

Животным вреден частый контакт с людьми?

– Многие считают, что животные не любят, когда их трогают люди. Я не согласна с этим, у нас многие животные начинают скучать без общения. Например, наша обезьянка Лавруша очень любит, когда к ней приходят, она с удовольствием идет на руки и играет.

Что будет с животными, если закон примут?

– Мы пока не думали о том, куда будем отправлять животных. Но могу заверить, что абсолютно для каждого мы подыщем новый дом. Даже если нам придется животных отдавать в зоопарки за границу, мы сделаем это. Так как наш главный принцип: мы в ответе за тех, кого приручили.

Также мы узнали мнение о возможном запрете контактных зоопарков у родителей, зоозащитников и чиновников.

Алина Сидельникова, мама двоих детей, гость контактного зоопарка:

«Я против такого закона. Мы пришли сюда с детьми, чтобы они увидели, какие разные виды животных бывают. Где еще можно так почувствовать и понять природу? Здесь совсем другая атмосфера, не как в обычных зоопарках, где все в клетках. Не думаю, что животные здесь страдают, о них заботятся, они чувствуют контакт с людьми. Тем более, опасных животных или тех, кому это не нравится, здесь не разрешают трогать».

Майя Кренгель, зоозащитница, заместитель председателя ТРМБОО «Зоозабота»:

«Как человек и как мама я «за» контактные зоопарки. Это положительные эмоции для детей. Но, как зоозащитник, я знакома с обратной стороной этого бизнеса. Для недобросовестных хозяев деньги становятся главной целью. Зачастую им не выгодно лечить животных, проще избавиться и купить новых. Конечно, полный запрет контактных зоопарков может быть крайней мерой. Золотая середина — это строгий контроль и отчетность. Но я понимаю, что в реальности осуществить это очень сложно».

Ринат Чиспияков, начальник отдела лицензирования, государственного учета, кадастра и регулирования использования объектов животного мира Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам:

«Главная проблема контактных зоопарков в том, что действующее законодательство не предусматривает порядка содержания животных в них. Сейчас любой человек может получить разрешение на содержание дикий животных даже у себя дома. Контроль и проверки практически невозможны, так как многие понятия и нормы в «Законе о животном мире» размыты.

Что будет с животными, если примут решение о закрытии всех контактных зоопарков, я сказать не могу, так как они являются частной собственностью. Скорее всего, их дальнейшую их судьбу будут решать владельцы или суд».