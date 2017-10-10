Появилось видео допроса гендиректора МУП «Ритуал» в Казани, пойманного на крупной взятке

Появилось видео допроса после задержания гендиректора МУП "Ритуал" в Казани Павла Чепиленко, которого поймали на получении взятки, об этом сообщает "Татар Информ".

При этом в мэрии сообщили, что в настоящее время решается вопрос об увольнении Павла Чепиленко с его должности.

Напомним, 9 октября Чепиленко был задержан дома у предпринимателя, который платил ему за покровительство, после получения 800 тыс. рублей. Было возбуждено дело по статье "получение взятки в особо крупном размере", свою вину обвиняемый признал.