В Татарстане решили не прививать домашний скот от ящура, несмотря на вспышку в Башкирии

В Татарстане ветеринары решили пока что не вакцинировать крупный рогатый скот от ящура, вспышка которого произошла в приграничном районе Башкортостана, об этом сегодня сообщил представитель Управления ветеринарии Александр Козлов.

По его словам, вакцинация проводится только в 35 субъектах России — в основном это регионы на юге и востоке, граничащие с неблагополучными по ящуру странами Средней Азии, Китая и Монголией. В Башкортостане для вакцинировании скота закуплено 350 тысяч доз вакцин.

- Вакцинация — это не просто так. Надо постоянно сидеть на этой игле, кроме того, наступают определенные ограничения по реализации продукции, — сообщил Александр Козлов.

К примеру, благополучные по ящуру регионы не станут покупать продукцию из регионов, где проводится вакцинация от этой болезни, в том числе по той причине, что достаточно сложно отличить анализы заболевшеего животного от анализов животного с прививкой.

Ранее стало известно, что в Туймазинском районе Башкирии введен режим чрезвычайной ситуации из-за заболевания животных вирусом ящура. Были уничтожены около 500 животных, их владельцы получат компенсации.