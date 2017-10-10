Дедушка и ребенок, которых спасли из горящей квартиры в Казани, погибли

75-летний дедушка и 3-летний ребенок, которых сегодня утром спасли из горящей квартиры на проспекте Победы, погибли, сообщает Следственный комитет по РТ.

Сообщается, что смерть наступила в результате отравления продуктами горения.

По предварительным данным, мать погибшего мальчика вместе с 5-летним сыном пошла в женскую консультацию. При этом дома остались ее не встававший с постели отец и младший ребенок.

- Предварительно, причиной пожара стало курение в постели. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в ведомстве.

Напомним, о пожаре сообщили соседи. В этот момент пострадавшие спали, из-за чего не смогли среагировать вовремя на пожар. С верхних этажей по лестничным маршам спасатели эвакуировали 15 человек. С признаками отравления продуктами горения их передали медикам.