Львенка, которого сфотографировали в авто на улице Аделя Кутуя, привезла модель с Украины

Львенок, которого на выходных сфотографировали в Казани на улице Аделя Кутуя, оказался 3-месячным детенышем по имени Зара, ее привезла в Казань для фотосессии украинская модель Любовь Гуляк, выложившая фото в соцсетях. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Львенок сам из Тюмени, в Казани маленькая хищница была проездом. По словам владельца хищника Александра, он купил Зару у зоопарка Саранска, а когда ей исполнится 6 месяцев, он продаст ее в крымский парк львов «Тайган».

- Я не могу назвать Зару своим домашним животным, это все же дикий зверь. Просто мне нравится ухаживать за маленькими львятами, возиться с ними, кормить из бутылочки, - рассказал хозяин.

Александр сообщил, что в Татарстане они с Зарой оказались по пути из Москвы. Львицу нужно было показать столичным ветеринарам, чтобы убедиться, что она нормально растет и развивается.

- Конечно, защитники животных будут рады выставить меня монстром. Но о Заре я хорошо забочусь. Никто не истязает ее фотосессиями с утра до ночи. Да, иногда у нас бывают съемки, в основном в Тюмени, в этот раз так сложилось, что в Казани, но животному это не вредит, - рассказал владелец львицы.