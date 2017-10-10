Бизнесмены РТ пожаловались на частые проверки и отсутствие поддержки со стороны властей

Бизнесмены Татарстана пожаловались на частые проверки и отсутствие поддержки со стороны властей. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов в ходе заседания совета по предпринимательству при президенте РТ.

Так, по его словам, более 58% предпринимателей жалуются, что власти недостаточно уделяют внимание бизнесу.

Также среди основных проблем, которые выделяют бизнесмены - постоянные проверки контролирующими органами.

- Предприниматели жалуются и на высокие штрафы, и на избирательное или неравное отношение к ним со стороны чиновников, - отметил Нагуманов.

Напомним, в сентябре президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости снизить давление на малый бизнес, за последний год республика снизила свои результаты в национальном рейтинге делового климата. По его словам, количество субъектов бизнеса, заявивших о таком давлении, выросло на 12%, «и это не единственный рейтинг, который фиксирует данную тенденцию».

По мнению Минниханова, вопросам улучшения состояния инвестиционного климата в республике и снижения административного давления на бизнес нужно уделить самое пристальное внимание.