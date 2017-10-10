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Бизнесмены РТ пожаловались на частые проверки и отсутствие поддержки со стороны властей

Бизнесмены РТ пожаловались на частые проверки и отсутствие поддержки со стороны властей
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Бизнесмены Татарстана пожаловались на частые проверки и отсутствие поддержки со стороны властей. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов в ходе заседания совета по предпринимательству при президенте РТ.

Так, по его словам, более 58% предпринимателей жалуются, что власти недостаточно уделяют внимание бизнесу.

Также среди основных проблем, которые выделяют бизнесмены - постоянные проверки контролирующими органами.

- Предприниматели жалуются и на высокие штрафы, и на избирательное или неравное отношение к ним со стороны чиновников, - отметил Нагуманов.

Напомним, в сентябре президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости снизить давление на малый бизнес, за последний год республика снизила свои результаты в национальном рейтинге делового климата. По его словам, количество субъектов бизнеса, заявивших о таком давлении, выросло на 12%, «и это не единственный рейтинг, который фиксирует данную тенденцию».

По мнению Минниханова, вопросам улучшения состояния инвестиционного климата в республике и снижения административного давления на бизнес нужно уделить самое пристальное внимание.

Элина Валеева, 11.10.2017, 14:03
Тэги: Бизнес
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Комментарии

Горожанин11 октября 2017, 14:12
Если их не проверять, они совсем расслабятся
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Горожанин11 октября 2017, 14:15
Да ладно! Казанскому бизнесмену отдали подряд на космодроме, а эти жалуются!
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Горожанин11 октября 2017, 14:22
Ну пральна, проверять для галочки раз в два года с предупреждением за месяц, чтоб успели заменить собачатину на нормальное мясо на один день.
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Горожанин11 октября 2017, 14:35
У нас малый бизнес это торгаши только. Какая им нужна ещё поддержка? Чтоб подвозили им с базы товар и загоняли к ним покупателей чтоли? Сами они ничего производить не умеют и не хотят учиться. Вон китайский малый бизнес всю планету завалил ширпотребом, а наши только перепродавать это способны. Все средства на поддержку такого "бизнеса" уходят как в черную дыру. Пусть переучиваются на строителей и дорожников и заменяют мигрантов. Всё хоть польза от них будет
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Горожанин11 октября 2017, 14:37
Неплохой доклад сделал сегодня Тимур Нагуманов,но об одном забыл сказать,а какую помощь оказал именно он бизнесменам республики,как кроме дачи всяких советов и идей?
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Горожанин11 октября 2017, 14:45
В ответ на комментарий пользователя
Ну пральна, проверять для галочки раз в два года с предупреждением за месяц, чтоб успели заменить собачатину на нормальное мясо на один день.
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Необходимо все,что связано с общепитом,всякие пекарни,ларёчки,торгующие шаурмой и т.д.проверять каждую неделю.А лучше все что связано с питанием покупать в торговых сетях и у крупных производителей.
0
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Горожанин11 октября 2017, 14:56
В ответ на комментарий пользователя
У нас малый бизнес это торгаши только. Какая им нужна ещё поддержка? Чтоб подвозили им с базы товар и загоняли к ним покупателей чтоли? Сами они ничего производить не умеют и не хотят учиться. Вон китайский малый бизнес всю планету завалил ширпотребом, а наши только перепродавать это способны. Все средства на поддержку такого "бизнеса" уходят как в черную дыру. Пусть переучиваются на строителей и дорожников и заменяют мигрантов. Всё хоть польза от них будет
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Ну почему же? Малые производства тоже есть. Купят, например, станок ЧПУ, потом мебель на заказ делают. Или тенты для грузовиков производят. Или что-то еще такое же, где не нужно массовое производство. Хорошее, между прочим, дело.
0
0
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Горожанин11 октября 2017, 14:58
В ответ на комментарий пользователя
Да ладно! Казанскому бизнесмену отдали подряд на космодроме, а эти жалуются!
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Не все умеют в бизнес))) Это как сейчас все кругом тренеры личностного роста. А посмотришь на такого тренера и плакать хочется, обнять и плакать.
0
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Горожанин11 октября 2017, 14:59
В ответ на комментарий пользователя
Если их не проверять, они совсем расслабятся
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К сожалению, так и есть. Жалко, что у нас еще не дошло до людей, что в их интересах выпускать хорошую продукцию, продавать качественный товар и т.д.
Чем лучше делать - тем больше людей к тебе ходить будет
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Горожанин11 октября 2017, 15:02
Похоже выше написавшие ничего сами создать не могут...Обиженные ...Проверяющие в любом случае оштрафуют- это из работа, деньги зарабатывать на проверках, а траты бизнеса соберут с потребителей...
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герцог11 октября 2017, 15:11
Так ведь все хотят заработать?
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