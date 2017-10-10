В Казани достроят заброшенное здание на Толстого, которое стоит более 15 лет

В ближайшее время в Казани будет решена судьба некоторых объектов незавершенного строительства. Об этом сообщают активисты Общероссийского народного фронта со ссылкой на мэрию Казани.

Речь идет о двух долгостроев по улице Бутлерова и Толстого. Так, на Бутлерова объект предполагается снести, а на Толстого — завершить работы.

- По незавершенному строительному объекту по улице Толстого, который, по словам местных жителей, стоит более 15 лет и является излюбленным местом отдыха молодежи, уже согласован эскизный проект – планируется достроить жилой дом со встроенными помещениями, архитектурно-градостроительный облик объекта также согласован, - сообщили в ОНФ.

А по недостроенному дому №22 по улице Бутлерова Исполком Казани подал исковое заявление о сносе.