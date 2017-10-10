Анонимный Telegram-канал: 100 полицейских в Нижнекамске единовременно решили уволиться

В анонимном Telegram-канале "Неудаща", который периодически публикует основанные на сообщениях "источников" данные, подтвердили появившиеся вчера сообщения об единовременном увольнении 100 полицейских в Нижнекамске. При этом в МВД РТ эти сообщения опровергли.

- Сразу несколько источников подтвердили вчерашнюю новость о сотне нижнекамских полицейских, написавших заявление об увольнении в связи с высокой нагрузкой на работе. Заявления пока не подписаны, местное руководство МВД ищет замену и параллельно пытается договориться с частью "ренегатов", - говорится в сообщении.

В свою очередь в МВД РТ сообщили, что в "нижнекамской полиции случаев массового увольнения сотрудников не было. Информация, опубликованная некоторыми СМИ, не имеет под собой никаких оснований".

Ранее портал KZNlive сообщил, что причиной увольнения стала слишком большая нагрузка на службе, с которой полицейские не могли справиться. Отмечалось, что большинство полицейских не успевали отгуливать свой отпуск, в то же время, руководство постоянно поднимало планку по раскрываемости.