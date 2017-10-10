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Казанский лукбук: мама троих детей в лаконичном пальто в английском стиле и ярком шарфе

Казанский лукбук: мама троих детей в лаконичном пальто в английском стиле и ярком шарфе
16+
Проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

СВЕТЛАНА УСТЮЖАНИНА, 38 ЛЕТ,
НАХОДИТСЯ В ДЕКРЕТНОМ ОТПУСКЕ

1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?

- Я люблю вещи в классическом английском стиле – это строгость и простота, соответствие фигуре и практичность, деловая комфортность и элегантность. 

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?

- Джинсы скинни в облипку на некрасивых ногах и полных людях. 

3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?

- Парк Горького, Кремлевская набережная и рестораны, расположенные на ней. 

4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ В КАЗАНИ?

- Zara, Pennyblack, Patrizia Pepe, Nude Store (казанские дизайнеры), Pe for girls, для детей покупаю одежду в Zara, Next и Choupette. 

Светлана Михайлова, 11.10.2017, 12:04
Тэги: Казанцы, Стиль, Лукбук
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Комментарии

Горожане11 октября 2017, 12:11
Богатые все могут себе позволить. И каждый день новый лук и новый бук:-D простые люди имеют одну одежду в офис, второй комплект (футболка, штаны, куртка) на выходные. Вот и все. И не заморачивается никто по поводу брендов.
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Горожанин11 октября 2017, 12:28
В ответ на комментарий пользователя
Богатые все могут себе позволить. И каждый день новый лук и новый бук:-D простые люди имеют одну одежду в офис, второй комплект (футболка, штаны, куртка) на выходные. Вот и все. И не заморачивается никто по поводу брендов.
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Основатель Зара, конечно, в первых списках Форбс. Но не знал, что Зара - это для богатых. Обычно люксовый оригинал, с которого они слизали, стоит на порядок дороже.
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