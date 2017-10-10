Казанский лукбук: мама троих детей в лаконичном пальто в английском стиле и ярком шарфе

Проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

СВЕТЛАНА УСТЮЖАНИНА, 38 ЛЕТ,

НАХОДИТСЯ В ДЕКРЕТНОМ ОТПУСКЕ

1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?

- Я люблю вещи в классическом английском стиле – это строгость и простота, соответствие фигуре и практичность, деловая комфортность и элегантность.

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?

- Джинсы скинни в облипку на некрасивых ногах и полных людях.

3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?

- Парк Горького, Кремлевская набережная и рестораны, расположенные на ней.

4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ В КАЗАНИ?

- Zara, Pennyblack, Patrizia Pepe, Nude Store (казанские дизайнеры), Pe for girls, для детей покупаю одежду в Zara, Next и Choupette.