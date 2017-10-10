СМИ: в 2018 году в Татарстане могут начать сборку аграрных самолетов

Компания «МВЕН» (Татарстан) и Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» планируют к 2020 году производить 120 сельскохозяйственных самолетов Т-500. Серийная их сборка должна начаться в 2018 году в Татарстане, передает ТАСС.

- После прохождения сертификации рассматривается вариант сборки самолета Т-500 в Татарстане, поскольку там есть возможности для этого, - отметил представитель ОНПП «Технология», которая разработала корпус самолета.

Отмечается, что судна планируется задействовать для проведения авиахимических работ на полях.

Для справки



Т-500 - самолёт сельскохозяйственного назначения, элемент полевого авиационного комплекса сельского хозяйства. Предназначен для проведения авиахимработ, а так же мониторинга окружающей среды, обследования крупных промышленных объектов, осуществления воздействия на погоду, обработки лесов от вредителей и ликвидации разливов нефти.