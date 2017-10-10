Наверх
В Кировском районе Казани построят новый жилой комплекс
08:14, сегодня6
СМИ: в 2018 году в Татарстане могут начать сборку аграрных самолетов
09:15, сегодня
КГМУ построит на улице Фатыха Амирхана новое общежитие
08:48, сегодня
«Ак Барс» в Москве сыграет с «Динамо»
08:26, сегодня
Сегодня в Казани ожидается небольшой дождь и +10 градусов
06:16, сегодня
Сборная России на "Казань Арене" сыграла вничью со сборной Ирана
21:05, 10.10.201711
«Яндекс»: Ящур и свадьба Дианы Шурыгиной‍ попали в топ запросов казанцев
20:07, 10.10.20179
6 проектов из Казани поборются за выход в финал шоу ТВ-3 "Быть или не быть 2" (16+)
18:45, 10.10.2017
В Челнах готовы выплатить 50 тыс руб за данные о людях, расстрелявших "влюбленных" собак
17:49, 10.10.201731
В Казани в больнице после резонанса в соцсетях помогли пенсионерке, забывшей дорогу домой
17:26, 10.10.201711
Владелица магазина о скандале с сексом Шурале: несовершеннолетний - это 47-летний блогер
17:10, 10.10.201714
Минниханов подарил казанской команде по хоккею на траве 5 млн за победу в чемпионате
16:59, 10.10.201719
Обзор тендеров: календари для "супер ВИПов", дорожная разметка к ЧМ-2018 и карты Казани
16:46, 10.10.20177
Завтра в Казани ожидается небольшой дождь
16:33, 10.10.2017
В Татарстане фермер до смерти избил скотника, а затем закопал его в навозе
16:11, 10.10.201716
Татарстану могут реструктуризировать долг за водный ЧМ
16:08, 10.10.201712
В Казани закрывается молодежный центр «Ак Барс»
15:42, 10.10.201725
На улице Тукая из-под асфальта забил гейзер
15:29, 10.10.20176
В Казани скончался проректор КНИТУ-КХТИ Илнур Абдуллин‍
15:05, 10.10.20177
Сбросы неочищенных сточных вод привели к размножению сине-зеленых водорослей в водоемах РТ
14:26, 10.10.20178
В МВД РТ опровергли сообщения об единовременном увольнении 100 полицейских в Нижнекамске
14:19, 10.10.201710
Верховный суд РТ оставил топ-менеджеров "Татфондбанка" под домашним арестом‍
13:49, 10.10.20176
Минниханова попросили разобраться с причинами «ненадлежащих действий» властей Казани
13:37, 10.10.201737
В Зеленодольске мужчине отрезали детородный орган
13:05, 10.10.201720
ГИБДД Казани ищет свидетелей смертельного ДТП на Химической, где столкнулись грузовики
12:28, 10.10.201713
В Татарстане водитель "Камаза" насмерть сбил велосипедиста
12:09, 10.10.201721
Афиша громких событий: концерт Пелагеи и акустические хиты "Зверей" в Казани
12:00, 10.10.2017
«Отсутствие капремонта, открытые люки, парковка на газоне»: на что жалуются казанцы
11:41, 10.10.201710
Скончался известный экстрасенс-целитель Аллан Чумак
11:40, 10.10.201716
СМИ: Бердыев планирует вернуть полузащитника Натхо в «Рубин»
11:23, 10.10.201716
Смертельное ДТП в Челнах с Mitsubishi и "Газелью" попало на видео
11:06, 10.10.20173
Певица из Челнов спела в шоу «Вечерний Ургант» песню про татарина
10:37, 10.10.201720
Прогноз на октябрь: в Татарстане ожидается "волнообразная" погода
10:27, 10.10.20175
В Челнах водитель Mitsubishi, уходивший от погони ГИБДД, протаранил «Газель» и погиб
09:49, 10.10.201710
Афиша 9-16 октября: концерт Фараона, винный клуб и фотосессия в парке
09:31, 10.10.2017
В Сети появилось изображение формы сборной России на ЧМ-2018
09:29, 10.10.20176
В Городской стоматологии в ноябре акция "Имплантация + протезирование за 35 000 рублей"
09:27, 10.10.20178
Арбитражный суд РТ начал процедуру банкротства обувной фабрики «Спартак»
09:04, 10.10.201720
Как навести порядок в рабочем хаосе? Бесплатный семинар для руководителей в Казани
09:00, 10.10.20173
Нападающий «Рубина» Азмун заявил, что все футболисты сборной Ирана — звезды
08:37, 10.10.20178
В Татарстане госслужащих переведут на срочные контракты
08:10, 10.10.201714
Сегодня в Казани будет без осадков и +14 градусов
06:16, 10.10.2017
«Ак Барс» разгромил «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ
21:28, 09.10.201712
В Елабуге на "стрелке" в стиле 90-х убили одного из участников драки
20:20, 09.10.201737
Казанских школьников бесплатно обучат програмированию в Яндекс-лицее
18:11, 09.10.201711
Минниханов о "волнах минирований" в Казани: нас не может не тревожить эта ситуация
17:42, 09.10.201719
РФС предложил казанскому болельщику с ДЦП работу в сборной России‍
17:15, 09.10.20178
Мэрия Казани закрыла два автобусных маршрута
16:49, 09.10.201730
В Татарстане построят завод по производству лосося
16:36, 09.10.201729
В Челнах двое детей сломали позвоночники при прыжках на батуте: возбуждено дело
16:07, 09.10.201714
Завтра в Казани воздух прогреется до +14 градусов
15:42, 09.10.2017
СМИ: московскую сеть "Бахетле" может купить владелец "Пятерочек" и "Каруселей"
15:40, 09.10.201717
Власти Казани разрешили провести митинг в память павших при взятии города Иваном Грозным
15:19, 09.10.201767
В Казани на день увеличат число трамваев и автобусов на ряде маршрутов
14:59, 09.10.201712
Опасно или нет? В Казани возле детского сада валяются разбитые ртутные лампы
14:58, 09.10.201712
Организаторы «Казанского полумарафона» заявили, что выдали медали без ошибок
14:19, 09.10.201743
В Нижнекамске одна из руководителей колледжа создала псевдогруппу из родственников
14:19, 09.10.20177
СМИ: россиян обяжут платно регистрировать домашних животных
13:27, 09.10.201733
В Татарстане стало меньше самоубийц
12:59, 09.10.20179
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

КГМУ построит на улице Фатыха Амирхана новое общежитие

КГМУ построит на улице Фатыха Амирхана новое общежитие
16+
Фото: скриншот google maps

Казанский государственный медицинский университет за 275 млн рублей построит новое общежитие. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно документации, здание планируют построить на улице Фатыха Амирхана, 16. общежитие будет рассчитано на 400 мест.

Отмечается, что заказ на строительство составляет более 10% от активов КГМУ. Это крупная сделка, которая согласована с Минздравом РФ.

В текущем году на строительство будет выделено 26 млн рублей, в 2018-м — 174 млн рублей, в 2019-м — 74,9 млн рублей.

 

Люция Кашапова, 11.10.2017, 08:48
Тэги: Строительство
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru