КГМУ построит на улице Фатыха Амирхана новое общежитие

Казанский государственный медицинский университет за 275 млн рублей построит новое общежитие. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно документации, здание планируют построить на улице Фатыха Амирхана, 16. общежитие будет рассчитано на 400 мест.

Отмечается, что заказ на строительство составляет более 10% от активов КГМУ. Это крупная сделка, которая согласована с Минздравом РФ.

В текущем году на строительство будет выделено 26 млн рублей, в 2018-м — 174 млн рублей, в 2019-м — 74,9 млн рублей.