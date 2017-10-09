«Яндекс»: Ящур и свадьба Дианы Шурыгиной‍ попали в топ запросов казанцев

Разразившаяся эпидемия ящура в Башкортостане и свадьба Диана Шурыгиной стали самыми популярными темами, которыми жители Казани интересовались в интернете на прошлой неделе. Об этом сообщили в компании "Яндекс".

Полный топ выглядит следующим образом.

1. День учителя – 93 балла

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2. Эпидемия ящура в Башкирии – 85 баллов

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3. Эвакуация в Казани – 85 баллов

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4. Премьера фильма «Бегущий по лезвию 2049» – 84 балла

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5. День рождения Владимира Путина – 80 баллов

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6. Мем «Это фиаско, братан» – 80 баллов

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7. Свадьба Дианы Шурыгиной – 78 баллов

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8. Матч «Россия – Южная Корея», футбол – 75 баллов

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9. Свадьба Земфиры и Ренаты Литвиновой – 73 балла

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10. Стрельба в Лас-Вегасе – 73 балла

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