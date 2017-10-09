В Челнах готовы выплатить 50 тыс руб за данные о людях, расстрелявших «влюбленных» собак

В Набережных Челнах зоозащитники пообещали выплатить 50 тысяч рублей людям, которые смогут сообщить информацию о личных данных догхантеров, расстрелявших в начале октября неподалеку от поселка Комсомолец двух собак, которых называли влюбленной парой. Об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

По словам зоозащитницы Алины Керимовой, после огласки в соцсетях об этом случае на связь с зоозащитниками, которые опекали убитых животных, вышел благотворитель, который предпочел остаться неизвестным. Он передал волонтерам 50 тысяч рублей в качестве вознаграждения тому, кто сможет поделиться ценной информацией о совершенной расправе.

Напомним, убитых собак звали Джек и Мотя. "Недавно у них родились щенки. Когда малыши немного окрепли, волонтеры пристроили их к добрым людям. Они также оплатили стерилизацию Моти. Ей на ушко надели бирку, которая доказывала, что животное находится под присмотром", - говорилось в сообщении.

После того, как щенков пристроили, Джек и Мотя продолжили жить парой. Волонтеры начали поиск хозяев и для них, а пока привезли для них будку. Когда волонтеры в очередной раз приехали покормит собак, то увидели страшную картину - застреленные животные лежали в лужах крови. Убийцы оказались настолько хладнокровными и безжалостными, что извлекли пули из убитых собак, оставив на их телах дыры.