В Казани в больнице после резонанса в соцсетях помогли пенсионерке, забывшей дорогу домой

В Казани врачи больницы №7 доставили домой пенсионерку, которая забыла, где именно она живет, это произошло после многочисленных сообщений в соцсетях.

Накануне в приемное отделение больницы "скорая" доставила пациентку, которой оказали необходимую медицинскую помощь и провели необходимые исследования. При этом госпитализация женщине не потребовалась.

- В силу возраста бабушка самостоятельно до дома добраться не могла, так как не вспомнила свой адрес. Ориентируясь на названные ею имя и фамилию, по базе данных, медики нашли адрес ее проживания, – говорится в сообщении.

Перед этим по казанским сообществам "ВКонтакте" распространились сообщения с просьбой помочь опознать пациентку.

В итоге пенсионерку-ветерана войны доставили до дома на машине больницы.