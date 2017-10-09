В Казани в больнице после резонанса в соцсетях помогли пенсионерке, забывшей дорогу домой

В Казани врачи больницы №7 доставили домой пенсионерку, которая забыла, где именно она живет, это произошло после многочисленных сообщений в соцсетях.
Накануне в приемное отделение больницы "скорая" доставила пациентку, которой оказали необходимую медицинскую помощь и провели необходимые исследования. При этом госпитализация женщине не потребовалась.
- В силу возраста бабушка самостоятельно до дома добраться не могла, так как не вспомнила свой адрес. Ориентируясь на названные ею имя и фамилию, по базе данных, медики нашли адрес ее проживания, – говорится в сообщении.
Перед этим по казанским сообществам "ВКонтакте" распространились сообщения с просьбой помочь опознать пациентку.
В итоге пенсионерку-ветерана войны доставили до дома на машине больницы.
В социальной сети ВКонтакте была размещена информация о пожилой бабушке, которой требуется помощь. По данному факту сообщаем: 9 октября в приёмное отделение ГАУЗ Городская клиническая больница 7 по линии скорой медицинской помощи была доставлена пожилая женщина. Ей была оказана вся необходимая Медицинская помощь: проведены консультации профильных докторов, необходимые исследования, госпитализация ей не потребовалась. В силу возраста, бабушка самостоятельно до дома добраться не могла, так как не вспомнила свой адрес. В последствии, ориентируясь на названные ею имя и фамилию, по базе данных медики нашли адрес её проживания. В дальнейшем, администрацией больницы было решено привлечь возможности клиники и доставить её по месту жительства. В последствии, пожилую женщину - ветерана войны до её дома на автотранспорте, находящемся на балансе больницы отвезли сотрудники клиники. Администрация больницы и сотрудники приемного отделения не остались равнодушными к проблеме пожилой женщины. И надо сказать, подобные неравнодушные, простые человеческие поступки врачи совершают каждый день!