Казанец в шоу «Удивительные люди»: «Мне сказали нарисовать 5-километровую панораму Москвы»

Корреспондент портала ProKazan.ru пообщался с человеком, у которого фотографическая память

Казанец Евгений Краснов покорил зрителей телевизионного шоу "Удивительные люди" на канале "Россия". 23-летний парень за несколько минут запомнил панораму набережной Москва-реки, а потом нарисовал ее по памяти в мельчайших деталях.

Корреспондент портала ProKazan.ru встретился с удивительным казанцем и узнал, как он "фотографирует" объекты глазами и как организаторы шоу пытались его проверить.

"Рисовать - это мое хобби"

Евгению 23 года, он работает в строительной фирме и параллельно заканчивает магистратуру в КГАСУ. Практикующий архитектор - так он себя называет.

- Рисунок - это мое хобби, - говорит казанец. - Начиная с 7 класса я каждый день учился рисовать, так как мне это очень нравится. Сейчас использую эти навыки в работе. С заказчиком проще работать, когда объясняешь ему свою идею не на словах, а в рисунке.

"Меня просили запомнить 5-километровую панораму Москвы"

Когда редакторы программы "Удивительные люди" узнали о способностях Евгения, то нагрянули с проверкой в Казань. Он нарисовал для них по памяти панораму Казани и получил приглашение в Москву.

Задача, которую телевизионщики поставили перед казанцем, оказалась трудновыполнимой. Они предложили ему запомнить 5-километровую панораму Москвы.

- Я объяснил им, что из этой затеи ничего не получится, - говорит Евгений. - Во первых трудно запомнить такой объем информации с десятками зданий и сотнями объектов, во-вторых, рисовать это пришлось бы очень и очень долго. Да и на сцене этот рисунок просто бы не поместился.

В итоге для эфира решили отснять небольшую панораму из 5-6 зданий, мимо которой Евгений в течение получаса проплывал на теплоходе. Чтобы в деталях восстановить ее на бумаге казанцу потребовалось двое суток.

Кстати, с момента записи программы прошел уже месяц, но наш герой и сейчас может нарисовать по памяти увиденное.

- Если бросить мимолетный взгляд на здание, может показаться, что там слишком много деталей и запомнить все не возможно, - раскрывает секреты своих способностей Евгений. - Но если присмотритесь, то увидите, что многие элементы повторяются, поэтому достаточно запомнить их один раз и потом перенести на бумагу в нужных пропорциях.