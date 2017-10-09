В Татарстане фермер до смерти избил скотника, а затем закопал его в навозе

В Бавлинском районе Татарстана было обнаружено закопанное в навозе тело 56-летнего мужчины в состоянии гнилостных изменений. Об этом сообщили в Следственном комитете по РТ.

По версии следствия, в конце июня текущего года потерпевший, который работал скотником в крестьянско-фермерском хозяйстве, находясь в нетрезвом состоянии поссорился с руководительницей.

- Свидетелем ссоры стал ее 43-летний сожитель, который нанес потерпевшему несколько ударов, а затем продолжил избивать его в доме, где тот проживал, - сообщили в ведомстве.

После этого подозреваемый ушел домой, а утром он обнаружил, что мужчина скончался.

- Тогда он вместе с 22-летней падчерицей и ее 27-летним сожителем отнесли тело в километр от деревни и закопали на метровую глубину в навозе, - добавили в Следственном комитете.

Однако 4 октября сожитель падчерицы обратился в правоохранительные органы и рассказал о произошедшем, после чего был задержан 43-летний мужчина.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», идет расследование.