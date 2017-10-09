На улице Тукая из-под асфальта забил гейзер

В Казани на улице Тукая около часа назад из-под асфальта забил гейзер высотой в несколько метров, видеозаписи появились в соцсетях.
На место прорыва будут направлены рабочие, сейчас вода заливает дороги.
В Казани на улице Тукая около часа назад из-под асфальта забил гейзер высотой в несколько метров, видеозаписи появились в соцсетях.
На место прорыва будут направлены рабочие, сейчас вода заливает дороги.
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