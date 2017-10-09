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Минниханова попросили разобраться с причинами «ненадлежащих действий» властей Казани

Минниханова попросили разобраться с причинами «ненадлежащих действий» властей Казани
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Фото: vk.com/artem_prokofiev

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков отправил депутатский запрос на имя президента Татарстана Рустама Минниханова с просьбой разобраться с причинами «ненадлежащих действий» властей Казани, сообщается на сайте парламентария.

Речь идет о решении вопроса о проведении митинга об отмене «абонентской платы» в детских садах.

Напомним, ранее власти Казани согласовали митинг за отмену «абонентской платы» в детсадах Казани, однако, в довольно необычном месте - на территории мусороперерабатывающего завода по улице Васильченко, 6. До этого в мэрии отказывались согласовывать митинг.

Сообщалось, что власти Татарстана не намерены отменять «абонентскую плату» за детский сад. Правительство РТ и президент республики Рустам Минниханов дали отрицательное заключение на законопроект фракции КПРФ в Госсовете. В законопроекте предлагалось, что родителей будут освобождать от оплаты услуг детского сада, если их ребенок не посещал детсад по уважительной причине. Однако в правительстве РТ подчеркнули, что отмена платы повлечет дополнительные расходы бюджета.

Инициатором законопроекта выступил зампред фракции КПРФ Артем Прокофьев. Так, согласно его проекту, плата должна устанавливаться «из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга».

Кстати, по данным КПРФ, Татарстан — это единственный регион в Приволжском федеральном округе, где родители вынуждены платить за детский сад, даже если ребенок его не посещает из-за болезни. 

 

Люция Кашапова, 10.10.2017, 13:37
Тэги: Рустам Минниханов
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