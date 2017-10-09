Скончался известный экстрасенс-целитель Аллан Чумак

Известный целитель и экстрасенс Аллан Чумак скончался накануне вечером на 83-м году жизни в Москве. Об этом сообщил в своем Facebook журналист Дмитрий Гордон, передают "Известия".

- Скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Светлая память! — написал Гордон.

Причина смерти целителя не называется.

Аллан Чумак стал целителем после работы журналистом, в 1970–1980-х годах он расследовал различные случаи целительства и в результате, как он утверждал, почувствовал в себе аналогичный дар.

Пик его славы пришелся на перестроечное время, когда он проводил телевизионные сеансы. Во время них он "заряжал" воду, кремы, мази с экранов телевизоров, не произнося ни слова.

Сам Чумак еще в 2010 году в одном из интервью говорил, что продолжает вести прием больных и заряжать воду, а кроме того, дает уроки для тех, кто "хотел бы изменить свою судьбу".