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В Сети появилось изображение формы сборной России на ЧМ-2018

В Сети появилось изображение формы сборной России на ЧМ-2018
16+
Фото: https://twitter.com/maillotfoot1011

В Интернете появились изображения основной формы сборной России на чемпионат мира по футболу 2018 года. Фотографии опубликовал портал Todo Sobre Camisetas.

Форма выполнена преимущественно в красно-белых цветах. Кстати, в похожей форме сборная СССР выступала на Олимпиаде 1988 года.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что футболисты «Рубина» презентовали новую игровую форму от своего нового технического спонсора New Balance.

 

Люция Кашапова, 10.10.2017, 09:29
Тэги: ЧМ по футболу 2018
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Комментарии

герцог10 октября 2017, 10:11
И ОН ФУТБОЛКУ ПРИМЕРЯЛ
ТРУСЫ БОЛЕЛЬЩИК ВРАЗ УКРАЛ
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