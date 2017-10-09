Обзор тендеров: календари для «супер ВИПов», дорожная разметка к ЧМ-2018 и карты Казани

Портал ProKazan.ru изучил сайт госзакупок и выбрал самые интересные тендеры недели

"Великие ханы" "Татспиртпрома"

Компания "Татспиртпром" готова подарить более 3 миллионов рублей на новогодние подарки для персон в категории "Супер ВИП". В этом году решено дарить фирменный календарь "Великие ханы" с логотипом компании. Календарь будет состоять из 13 сменных листов-вкладышей в жесткой раме. Они будут упакованных в жесткий представительский подарочный футляр.

Учитывая то, что заказывается 570 календарей, стоимость каждого составит более 5 тысяч рублей.

В Казани обновят туристическую навигацию

В Казани озаботились объектами туристической навигации, которая регулярно подвергается нападкам вандалов. До конца года в городе заменят 233 конструкции. Речь идет о картах города, указателях, а также пюпитрах с информацией о том или ином туристическом объекте.

К слову, обновят и дизайн самих карт. Они станут более информативными и удобными для восприятия.

Также новая навигация появится на улицах Елабуги. Завершить работы должны к 20 декабря. На эти цели потратят более 19 миллионов рублей.

Дорожную разметку к ЧМ-2018 нанесут перед зимой

"Главтатдортранс" разместил тендер на нанесение горизонтальной дорожной разметки на парковки клиентских групп СМИ, вещателей у Дворца водных видов спорта и VIP-парковке в Казани.

Объем работ - 570 квадратных метров. Нанести разметку должны к 21 ноября 2017 года. Как раз перед наступлением зимы. Учитывая то, что разметка в России порой сходит вместе со снегом, не исключено, что ее придется снова наносить уже весной. Деньги для республиканского бюджета "смешные" - каких-то 142 тысячи рублей. К тому же есть возможность заменить разметку по 6-месячной гарантии.

МВД РТ готовится проверять болельщиков ЧМ-2018 на алкоголь и наркотики

МВД Татарстана разместило тендер на поставку реагентов для химико-токсикологических исследований. Речь идет о тестах на наркотики и алкоголь в крови.

Как указано в документах, приложенных к госзаказу, данные реагенты предназначены для обеспечения безопасности в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018. На 200 упаковок по 50 тестов в каждой потратят 1,7 млн рублей из федерального бюджета.

Кстати, татарстанская таможня разместила тендер на поставку имитатора запаха денежных купюр "доллар США". Будут тренировать собак находить "зелень" в багаже пассажиров.