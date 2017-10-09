Нападающий «Рубина» Азмун заявил, что все футболисты сборной Ирана — звезды

Нападающий «Рубина» и сборной Ирана Сердар Азмун заявил, что главная цель его команды — показать хорошую игру. Об этом он сказал накануне на пресс-конференции с журналистами в преддверии контрольного матча против сборной России.

- Есть большая разница между азиатским и европейским футболом. Все футболисты нашей команды — звезды, начиная от голкипера и заканчивая нападающими. Конечно, игроки, которые выступают на международном уровне, привлекают больше внимания, - отметил спортсмен.

Также во время пресс-конференции Азмуна спросили, не считает ли он, что остановился в развитии.

- Уважаю любую критику. Но, прежде всего, судить об этом тренеру. У любого игрока бывают взлеты и падения. Думаю, с вашей поддержкой я смогу сконцентрироваться на работе и улучшить свои результаты, - сказал Азмун.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Ирана пройдет сегодня, 10 октября, на стадионе «Казань Арена». Игра начнется в 19.00 по московскому времени. Отметим, что обе команды уже гарантировали себе место на чемпионате мира по футболу в 2018 году.