В Татарстане госслужащих переведут на срочные контракты

Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов

В Татарстане замещение должностей государственной службы теперь будет осуществляться на условиях срочного служебного контракта. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.

Так, в перечень вошли 19 должностей. В аппарате главы республики нести гражданскую службу по срочному контракту будут управляющий делами президента, заместитель руководителя аппарата, секретарь совета безопасности, руководитель пресс-службы президента, заведующие отделами.

Также подобный перечень должен подготовить для своего аппарата кабинет министров РТ в течение 30 дней.

Отмечается, что основное отличие срочного служебного контракта в том, что он не может заключаться на неопределенный срок. По истечению срока действия контракт расторгается, либо госслужащего назначают на ту же должность.