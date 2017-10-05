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В Елабуге на «стрелке» в стиле 90-х убили одного из участников драки

В Елабуге на "стрелке" в стиле 90-х убили одного из участников драки
16+

В Елабуге 35-летний мужчина скончался от ножевого ранения после массовой драки с участием 12 человек, об этом сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, в субботу, 7 октября, между двумя группами мужчин произошла ссора, они решили повторно встретиться, назначив встречу вечером, через несколько часов.

- На встречу со стороны потерпевшего пришли двое мужчин, со стороны злоумышленника - около 8 человек. После того, как в ходе завязавшейся драки злоумышленник смертельно ранил потерпевшего, нападавшие скрылись с места происшествия, - сообщили следователи.

Пострадавший получил множественные удары руками и ногами, а также ножевое ранение в живот, он скончался в больнице. Было возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Сейчас идет поиск подозреваемого.

Денис Зарипов, 09.10.2017, 20:20
Тэги: Смерть
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Комментарии

Гаражный09 октября 2017, 20:39
Восемь против двоих? Это не пацаны! Это черти!
0
5
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Дед09 октября 2017, 20:47
Зато Хохорин заявил, что "90-ые не вернутся"!
Нет ему веры, врун!
0
1
Согласны с автором?
109 октября 2017, 20:54
Пострадавший получил множественные удары руками и ногами, а также ножевое ранение в живот, он скончался в больнице.

Было возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».


????
0
0
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Бамбуча09 октября 2017, 20:54
В ответ на комментарий пользователя
Зато Хохорин заявил, что "90-ые не вернутся"!
Нет ему веры, врун!
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Хохорин не врун! Он не может отвечать за каждого 3,14дapaca!
Щас бы им пакетик на башку и проводочки на пальчики, живо бы запели! Как соловьи!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин09 октября 2017, 21:00
В ответ на комментарий пользователя
Пострадавший получил множественные удары руками и ногами, а также ножевое ранение в живот, он скончался в больнице.

Было возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».


????
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105 часть Ж смело шейте
0
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